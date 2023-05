Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis miercuri o avertizare de tip Cod galben valabila pana la ora 21.00. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata in 13 județe. In Capitala, vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data.Miercuri intre orele 12.00 - 23.00, in Banat, Crișana, Maramureș,…

- Cod galben de furtuni in Banat. Averse torențiale, vijelii și grindina. ANM a emis miercuri o avertizare de tip Cod galben valabila pana la ora 21.00. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata in 13 județe. In Capitala, vremea va fi mai calda decat...

- Meteorologii au emis miercuri, 24 mai, o avertizare cod galben de furtuni și ploi torențiale valabila incepand de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, in intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și…

- 24 mai| Avertizare COD GALBEN de furtuna in Alba. Ploi, descarcari electrice, vijelii și grindina Meteorologii ANM au emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabil in Alba și alte județe din țara in intervalul 24 mai ora 12.00 pana la ora 23.00. In intervalul menționat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de ploi și vijelii ce vizeaza 26 de județe din Romania. Potrivit meteorologilor, Codul galben de vreme rea va fi valabil vineri intre orele 12.00 – 23.00 in Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei…

- COD GALBEN și COD PORTOCALIU in Alba și alte județe: Ninsori abundente și strat de zapada consistent Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica 26 februarie 2023 doua noi avertizari cod galben și cod portocaliu de ninsori abundente și strat de zapada consistent, pentru Alba și alte județe…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi mai multe avertizari cod galben de vreme rea. Potrivit ANM, se mentine atentionarea cod galben valabila in intervalul 24 februarie, ora 20 ndash; 25 februarie, ora 16, cand se vor inregistra cantitati insemnate de apa, ninsori si viscol la altitudini…

- INFORMARE METEOROLOGICA. Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 20.00-27 februarie, ora 12.00. Fenomene vizate: precipitații insemnate cantitativ, ninsori, intensificari ale vantului. Zone afectate: conform textului In intervalul menționat aria precipitațiilor se va extinde treptat dinspre regiunile…