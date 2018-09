Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua alerta meteo emisa de ANM vizeaza 21 de județe, dar și zonele montane din Prahova, Valcea, Argeș și Dambovița. Avertizarea cod galben este valabila pana luni, la ora 23.00. " In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crișana, Maramureș,…

- Meteorologii au emis o noua alerta cod galben de ploi torentiale, furtuni si grindina, valabila in 25 de judete de duminica de la ora 14.00 pana luni la ora 23.00. Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in ...

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata - cu ploi abundente, descarcari electrice si grindina - valabila pentru 25 de judete. Avertizarea va intra in vigoare duminica, la ora 14.00, si va fi valabila pana luni, la ora 23.00. Sunt asteptate cantitati de precipitatii…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata - cu ploi abundente, descarcari electrice si grindina - valabila pentru 25 de judete. Avertizarea va intra in vigoare duminica, la ora 14.00, si va fi valabila pana luni, la ora 23.00. Sunt asteptate cantitati de precipitatii…

- Luna iulie se încheie cu un nou cod galben de ploi emis de meteorologi. Acesta vizeaza 14 județe din arcul carpatic și este valabil pâna luni seara la ora 21.00. Avertizarea este valabila în intervalul 29 iulie, ora 14:00 – 30 iulie, ora 21:00, iar meteorologii anunța…

- Hidrologii au emis, vineri, o avertizare cod galben de inundatii pentru 30 de judete, valabila de sambata de la pranz, pana marti. Totodata, a fost emisa o avertizare cod portocaliu de inundatii pentru 13 judete, valabila de duminica, de la ora 9.00, pana luni la miezul noptii, informeaza news.ro.Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea cod galben de ploi abundente, care va fi in vigoare pana vineri seara. Meteorologii spun ca in cea mai mare parte a Moldovei, local in estul si in sud-estul Transilvaniei, in Maramures si in nordul Munteniei si al Olteniei vor…

- Meteorologii anunta ca treizeci de judete din intreaga tara intra, miercuri, la ora 14.00, sub cod galben de furtuni, cu descarcari electrice, vant, ploi abundente si grindina. Indeosebi in sud-vest si in zona montana, cantitatile de precipitatii vor ajunge si la 80 de litri pe metru patrat.