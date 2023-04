Cod galben de ceață: trafic cu vizibilitate redusă pe mai multe drumuri Centrul Infotrafic a anunțat joi, 13 aprilie, ca se circula in conditii bune in majoritatea tarii, nefiind drumuri blocate. In unele zone ale tarii, insa, ceata reduce vizibilitatea sub 200 de metri, fiind afectate portiuni din autostrazile 2 si 3. Meteorologii au emis o atentionare nowcasting de ceata pentru mai multe zone, valabila pana la […] The post Cod galben de ceața: trafic cu vizibilitate redusa pe mai multe drumuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

