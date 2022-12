Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața in jurul orei 6,20 o mașina a luat foc in zona industriala a Turzii, pe strada 22 Decembrie, fosta Armata Roșie. La fața locului s-au deplasat pompierii turdeni cu o autospeciala. Mașina a ars cam in proporție de 80%. In urma incendiului nu au fost persoane ranite informeaza ISU…

- Colindatul cu ceata barbateasca, un obicei in zonele de munte din județul Cluj, este introdus din anul 2014 in Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO. In anul 2013, a fost instituita Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din Romania, avand ca scop promovarea elementelor nationale de patrimoniu mondial, pentru…

- Pana la ora redactarii acestei știri ANM nu a emis un cod galben de ceața valabil pentru județul Cluj deși vizibilitatea este redusa mai ales in zona Turzii. Practic ceața nu s-a ridicat de mai bine de 24 de ore, in cursul zilei de ieri au fost emise avertizari meteo peste avertizari meteo, dar astazi…

- Astazi au loc percheziții domiciliare in intreg județul Cluj, mai exact in mediul rural, inclusiv in comunele din zona noastra. Este vorba despre 20 de percheziții domiciliare pentru documentarea activitații infracționale a unor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de taiere, fara drept, de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri mai multe atenționari nowcasting cod galben de ceața in mai multe județe, inclusiv Cluj. Codul Galben este valabil pana la ora 11 in localitațile: Turda, Campia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Luna, Feleacu, Calarași, Petreștii de Jos, Sandulești,…

- ISU Cluj a transmis ca in aceasta dupa-amiaza s-a declanșat un incendiu la o casa situata pe strada Ion Budai Deleanu din zona centrala a localitații. Strada face legatura intre strazile Barbu Lautaru și Gheorghe Enescu. Accesul in zona este deosebit de dificil. Vom reveni cu amanunte in momentul in…

- Astazi a fost emisa o avertizare cod galben de inundații valabila pana duminica pe rauri din Cluj și din alte 15 județe din țara. Mai exact, avertizarea este valabila de vineri de la ora 12.00 pana duminica la ora 12.00. In aceste zone se vor inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie,…

- ANM a emis in aceasta dimineața o avertizare nowcasting, tip Cod Galben de ceața valabil pentru zona Turzii pana in jurul orei 9. Se va semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m Sunt vizate localitațile: Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Huedin, Aghireșu,…