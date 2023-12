Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata seara avertizari Cod galben de ceata si polei, valabile in sapte judete din tara, potrivit botosaniexpres.ro. Ceata si poleiul au pus stapanire pe sapte judete din Romania Sunt vizate localitati din judetele Suceava, Neamt, Arges, Prahova, Dambovita, Arad si Timis. In aceste…

- Meteorologii au emis sambata seara avertizari Cod galben de ceața și polei, valabile in șapte județe din țara. Sunt vizate localitați din județele Suceava, Neamț, Argeș, Prahova, Dambovița, Arad și Timiș.In aceste zone se vor semnala ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri,…

- Zona montana și regiunile vestice din Romania sunt vizate de avertizari meteo de vant puternic, anunța ANM. Meteorologii avertizeaza și ca vremea incepe sa se raceasca de sambata seara.Meteorologii au emis doua avertizari meteo pentru vant puternic. Prima intra in vigoare sambata, 2 decembrie, la ora…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 2 decembrie, ora 12:00 - 3 decembrie, ora 3:00, vantul va avea intensificari in Banat si in Crisana, cu viteze in general de 55 - 65 km/h. In Carpatii Occidentali si Meridionali, iar seara si noaptea si in Carpatii Orientali vor fi…

- Sefii de promotie de la Universitatea Transilvania au fost recompensati cu cate un laptop, dar si cu cazare si masa gratuite pe tot parcursul anului. Studenții Universitații Transilvania din Brașov care au absolvit ciclul de licența cașefi de promoție și cei aflați in anul I, care au obținut media 10…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, un cod galben de intensificari ale vantului care vizeaza 26 județe din vestul, centrul și nordul țarii. Atenționarea meteo este valabila de duminica, de la ora 10.00, pana luni, la ora 2.00.Vizate de atenționarea cod galben de vreme extrema…

- Programul vine in sprijinul a 4.000 de mame și nou-nascuți aflați intr-o situație vulnerabila, care vor primi cate o „Cutie a Bebelușului”. Beneficiarele sunt selectate din 42 de comunitați defavorizate din 16 județe: Argeș, Brașov, Botoșani, Caraș Severin, Constanța, Dolj, Hunedoara, Iași, Mureș, Neamț,…

- Ieri, 13 septembrie, salvatorii au gestionat 1.694 situatii de urgenta, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Cluj, Prahova, Arges, Mures, Timis si Dambovita.O pondere de aproximativ 80 din totalul interventiilor a constat in acordarea asistentei medicale de…