Cod galben de ceață și ghețuș în mai multe județe din Transilvania Cod galben de ceața și ghețuș in trei județe din Transilvania – Cluj, Bihor și Salaj, pentru care meteorologii au emis, duminica dimineața, avertizari. Atenționarile ANM vizeaza localitațile Cluj-Napoca, Gherla, Baciu, Apahida, Viișoara, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Feleacu, Jucu, Mociu, Sic, Chinteni, Camarașu, Caianu, Sanpaul, Fizeșu Gherlii, Țaga, Vad, Suatu, Borșa, Bobalna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dabaca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Aluniș, Palatca, Aiton, Jichișu de Jos, Ploscoș din județul Cluj, dar și zonele joase ale județelor Bihor și Salaj.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

