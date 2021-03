Cod galben de ceață și ghețuș în 20 de județe și în Capitală Meteorologii au emis duminica dimineața avertizari de ceața și ghețuș valabile in 20 de județe din țara și in Capitala. Potrivit ANM, sunt vizate de avertizare mai multe localitați din județele Dolj, Covasna și Harghita, dar și județele Constanța, Tulcea, Braila, Ialomita, Prahova, Buzau, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, dar și Bucureștiul. Aceste avertizari sunt in vigoare pana la ora 10.00, relateaza mediafax. Vezi și: Mircea Dinescu, dezvaluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat sa fie dizident de frica. Dupa 1989 a primit de la SRI plocoane In aceste zone se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

