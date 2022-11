Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultima ora! Specialiștii au emis un nou cod galben de ceața și vizibilitate redusa. In unele județe din țara este ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 metri și izolat sub 50 metri. Codul galben este valabil pana la…

- Ceața densa in aceasta dimineața in Cluj. Inca de la primele ore ale dimineții, meteorologii au emis coduri de avertizare privind ceața ce s-a lasat peste oraș și județ. Meteorologii ANM au emis un cod galben de ceața pentru joi dimineața, de la ora 08:20 pana la ora 11:00. Ceața determina reducerea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare now casting cod galben de ceata care vizeaza judetul Constanta. Potrivit ANM, astazi, 19 octombrie 2022, in intervalul ora 8:20 pana la ora 9:30 in zona continentanla a judetului Constanta se va semnala local ceata, care…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in noua județe din nord-vestul țarii. Atenționarea meteorologica intra in vigoare joi, la ora 22.00 și este valabila pana sambata, la ora 10.00. In intervalul menționat, in Crișana,…

- Procurorii DIICOT au reținut patru persoane, cercetate pentru trafic de droguri de risc, dupa ce au amenajat o cultura de canabis, pe 60.000 de metri patrați, intr-o zona muntoasa din județul Bihor. Potrivit DIICOT, in cursul lunii iunie a acestui an, cei patru inculpați au achiziționat un teren in…

- Peste 370.000 de hectare de culturi din 33 de județe din Romania sunt afectate de seceta, a anunțat, miercuri, Ministerul Agriculturii. Potrivit ministerului, au fost intocmite procese-verbale de constatare a pagubelor pentru o suprafața totala afectata de seceta de 372.050 hectare. Sunt afectate culturi…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de ploi și vijelii valabila pentru majoritatea județelor din țara. Avertizarea intra in vigoare duminica la ora 12.00 și este valabila pana luni la ora 22.00. Potrivit meteorologilor, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a…

- Un barbat de 57 de ani a suferit un stop cardio-respirator, miercuri seara, la volanul mașinii sale pe care a scapat-o de sub control. Mașina a intrat intr-o statie de autobuz din Baia Mare. Un baiat de 13 ani aflat in statie a fost ranit, iar pasagerul din dreapta soferului a suferit un atac de […]…