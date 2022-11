Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata densa, marți dimineata, pe mai multe drumuri din 13 judete, intre care și Brașovul. Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis marti dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa valabile in urmatoarele ore in zone…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineața mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa valabile in urmatoarele ore in zone si localitati din 13 judete.Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Botosani, Iasi si Vaslui dar si in localitatile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata, ce vizeaza mai multe zone din Moldova, Transilvania si Dobrogea, in ora urmatoare. Conform prognozei de specialitate, pana la ora 9:00, local si temporar, se va semnala ceata, iar vizibilitatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica pentru 15 județe din țara. O alta avertizare, de vant, intra in vigoare duminica. Potrivit ANM, codul galben de instabilitate atmosferica intra in vigoare la ora 17:00. In Banat, Crișana,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod galben de ploi insemnate cantitativ in Maramureș, Banat și zona muntoasa a Olteniei. Potrivit ANM, local in Maramureș, Banat, zona montana a Olteniei, in Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali vor fi perioade cu…

- Intreaga regiune de nord-vest a țarii este sub atenționare meteorologica de ploi abundente, sambata și duminica, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie prognozand cantitați care vor depași chiar și 70 de litri pe metrul patrat. In Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in noua județe din nord-vestul țarii.Cod galben de ploi in noua județe din Romania. Atenționarea meteorologica intra in vigoare joi, 8 septembrie, de la ora 22.00. In intervalul…

- Canicula va persista in weekend, in estul, sudul si vestul tarii, iar temperaturile vor ajunge pana la 36 de grade, potrivit unei avertizari Cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. La Iasi se vor inregistra 33 de grade Celsius. „Vineri, sambata si duminica (26, 27, 28 august) valul…