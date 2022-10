Cod galben de ceaţă în judeţul Braşov. Vizibilitate redusă și pe drumuri din judeţele Alba, Mureş şi Sibiu Vizibilitatea este redusa din cauza cetii, luni dimineața, pe drumuri din patru județe, intre care și Brașovul. Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis, luni dimineata, o atenționare nowcasting Cod galben de ceata pentru patru judete din Transilvania , intre care și Brașovul. Atenționarea Cod galben de ceața este in vigoare pana la ora 10:00. Conform prognozei, in mai multe localitați din județul Brașov, se va semnala ceata, care determina reducerea vizibilitații sub 200 m și izolat sub 50 m. Sunt vizate localitatile: Fagaraș, Mandra, Voila, Șercaia, Viștea, Ucea și Beclean. Pana… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

