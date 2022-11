COD GALBEN de ceață în Botoșani. Vizibilitate sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri COD GALBEN de ceața in Botoșani. Vizibilitate sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri Pe drumurile din județul Botoșani, din aceasta cauza, se va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Meteorologii au prelungit Codul galben de ceața pana la ora 17:00! Ceața va fi asociata cu burnița ce va favoriza, in funcție de condițiile locale, formarea ghețușului. Pentru evitarea producerii unor evenimente rutiere, adresam […] Citește COD GALBEN de ceața in Botoșani. Vizibilitate sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

