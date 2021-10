Stiri pe aceeasi tema

- Vizibilitatea este redusa, sambata dimineața, pe șoselele din Alba și Harghita. Meteorologii au emis un Cod galben de ceața in Harghita, valabil pana la ora 9.00. Codul galben de ceața a fost emis pentru zona depresionara din județul Harghita, pana la ora 9.00. Se anunța local ceața care determina…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi abundente pentru mai multe județe din centrul țarii. Avertizarea este valabila pana maine seara. Aproape toata țara este deja sub cod galben de instabilitate atmosferica și cantitați de apa insemnate.

- Șase judete se afla, joi dimineața, sub avertizare cod galben de ceata, care duce la scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri. Se circula in condiții de ceața pe autostrada A1 București - Pitești și pe Autostrada Soarelui.

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de canicula valabila in opt județe și in Capitala de vineri pana duminica. Alte 25 de județe sunt sub avertizare Cod galben. Potrivit ANM, sunt vizate...

- Avertizare ANM: COD GALBEN de FURTUNI, in Alba și in alte județe din țara, pana la ora 22:00. Cantitațile de apa vor depași 40-45 l/mp Avertizare ANM: COD GALBEN de FURTUNI, in Alba și in alte județe din țara, pana la ora 22:00. Cantitațile de apa vor depași 40-45 l/mp Meteorologii au emis o noua avertizare…

- Meteorologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de canicula valabila in cinci județe din vestul țarii și o avertizare Cod galben valabila in mare parte din țara. Potrivit ANM; sunt sub avertizare...

- Avertizare meteo: COD GALBEN de CANICULA in Alba și mai multe județe din țara, pana joi. Din 15 iulie, instabilitatea atmosferica se va accentua Avertizare meteo: COD GALBEN de CANICULA in Alba și mai multe județe din țara, pana joi. Din 15 iulie, instabilitatea atmosferica se va accentua Meteorologii…