Cod galben de ceață în 10 județe și cod galben de vânt în alte 3 Meteorologii au emis sambata dimineața mai multe avertizari de ceață, care vizeaza 10 județe din țara, dar și o avertizare de vant puternic pentru 3 județe. Potrivit ANM, pana la ora 12.00, este in vigoare o avertizare Cod galben de vant pentru localitațile Reșița, Bocșa, Berzovia, Lupac, Farliug, Tarnova, Ramna, Vermeș, Ezeriș, Zorlențu Mare, Ocna

