Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, atentionari Cod galben de ceata densa valabile in 12 judete si o avertizare de viscol pentru zona de munte a judetelor Suceava si Neamt. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Ilfov si Teleorman se va semnala local ceata, care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, iar in localitati din Caras-Severin ceata va favoriza, in functie si de conditiile locale, formarea ghetusului. Pana la ora 9:00 se vor semnala fenomene similare in localitati din judetele…