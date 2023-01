Cod galben de ceaţă densă. Ce județe sunt vizate Zeci de romani se intorc azi din vacanța. Circulația se va face,insa cu dificultate, pentru ca este in vigoare un cod galben de ceața. Fenomene meteorologice așteptate: local ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m. Ce județe sunt vizate de codul galben de ceața Județul Braila: Insuraței, Ulmu, Dudești, Victoria, Stancuța, Cireșu, Baraganul, Zavoaia, Marașu, Berteștii de Jos, Ciocile, Roșiori, Frecaței; Județul Ialomita; Județul Buzau: Pogoanele, Padina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sarat, Rușețu, Bradeanu, Scutelnici, Amaru, Mihailești, Florica; Județul Prahova: Barcanești,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, un COD GALBEN de ceața pentru 70 de localitați clujene. Potrivit meteorologilor, fenomenele vizate sunt local ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m, asociata cu burnița ce va favoriza, in funcție și de condițiile locale, formarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben ce vizeaza judetul Constanta. Potrivit ANM, avertizarea este valabila pana la ora 10.00. Astfel, in zona continentala a judetului Constanta , respectiv zona localitatilor: Medgidia, Cernavoda, Murfatlar, Harsova, Mihail Kogalniceanu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben ce vizeaza judetul Constanta. Potrivit ANM, in intervalul 14:00 pana la ora 17:00. Astfel, in judetului Constanta, respectiv zona localitatilor: Medgidia, Cernavoda, Murfatlar, Harsova, Mihail Kogalniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare nowcasting COD GALBEN de ploi și polei in Cluj. Avertizarea COD GALBEN este valabila astazi, in intervalul orar 19:05-21:00, in Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilau, Florești, Viișoara, Mihai…

- In etapa a 17 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au inregistrat rezultatele:CS Navodari ndash; Viitorul Pecineaga 1 0 la seniori 13 0 la junioriViitorul 20 Cobadin ndash; Portul CFR Constanta 0 0 1 0CS Agigea ndash; CSO Murfatlar 1 1 1 5Victoria Cumpana ndash; CSO Ovidiu 2 1 4 1CS Medgidia…

- In etapa a 16 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au inregistrat rezultatele: Farul Tuzla ndash; Viitorul 20 Cobadin 0 3 la seniori 3 2 la junioriPortul CFR Constanta ndash; Victoria Cumpana 3 1 0 8Sparta Techirghiol ndash; CS Medgidia 2 1 0 4Viitorul Pecineaga ndash; Axiopolis Cernavoda…

- Alesii locali ai Filialei PNL Constanta l au reconfirmat drept presedinte Ligii Alesilor Locali pe George Scupra, primarul orasului Ovidiu.Cei trei prim vicepresedinti alesi sunt: Ancuta Belu, primarul din Mihail Kogalniceanu, Florin Mitroi, primarul din Valu lui Traian si Dana Constantinescu, consilier…

- COD GALBENValabil de la: 09-11-2022 ora 9:00 pana la: 09-11-2022 ora 11:00In zona: Județul Bacau: zona joasa;Județul Botosani;Județul Galati;Județul Neamt: zona joasa;Județul Vaslui;Se va semnala: local ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m.COD GALBENValabil de la: 09-11-2022…