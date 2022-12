Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, o serie de atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, burnita si polei in zone din 10 judete, valabile in orele urmatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un anunț important! Meterologii au anunțat o avertizare de Cod galben de ceața pentru zece județe din țara din centrul și sud-estul țarii. Mai multe utilaje care impraștie material antiderapant au ieșit pe mai multe drumuri…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineața, avertizari cod galben de ceața și vizibilitate redusa pentru 20 de județe din țara, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa in zone din 17 judete. Ceața este semnalata și in București.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, burnita si ghetus in zone si localitati din opt judete. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ceața este prezenta in peisaj, marți dimineața, in mai multe zone din țara. Negura este asociata, in unele cazuri, cu un alt fenomen meteo – burnița, ce poate favoriza apariția ghețușului. Meteorologii au emis atenționari nowcasting COD GALBEN. Mai exact, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in localitati din patru judete situate in regiunea Transilvaniei, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa valabile pana la ora 23:00 in zone din patru judete, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…