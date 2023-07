Cod GALBEN de caniculă. Unde va fi azi cel mai cald - HARTA Dupa-amiaza și seara vor fi averse slabe și descarcari electrice, pe arii restranse in Carpații Meridionali și cu totul izolat in restul zonei montane și posibil și in regiunile sudice. Vantul va sufla slab și moderat. Izolat vor fi condiții de ceața. In Bucuresti, valul de caldura va persista, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala va depași ușor pragul critic de 80 de unitați. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea. Vantul va sufla slab și moderat. Temperatura maxima va fi de 34...35 de grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 20 de grade. La… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pe arii restranse - in intervale scurte de timp sau prin acumulare - mai ales in nord-vest, centru și in zonele de munte se vor inregistra cantitați de apa de peste 20...25 l/mp. Temperaturile maxime, in scadere fața de ziua precedenta, exceptand regiunile estice și sud-estice unde vor caracteriza inca…

- Vremea va fi in general frumoasa și va continua sa se incalzeasca ușor, astfel ca valorile termice se vor situa in jurul celor normale. Cerul va fi mai mult senin, mai puțin dupa-amiaza și sera, in regiunile centrale, nordice și nord-estice precum și zona montana unde vor fi innorari temporare și izolat…

- Astazi deși temperaturile cresc, se vor situa in continuare sub cele specifice perioadei, in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, iar din a doua parte a zilei va ploua la munte, in nord, centru și posibil prin sud. Vor fi averse, iar izolat se vor semnala descarcari electrice, cantitați…

- Vremea 28 iunie. Astazi vremea se racește, astfel ca valorile termice se vor situa sub normele caracteristice ale perioadei, in cea mai mare parte a țarii. Mai mult decat atat, avem in vigoare și o informare meteorologica de instabilitate atmosferica pana la ora 23:00. Așadar, ploile iși vor face apariția…

- Astazi vremea se va incalzi ușor. Cerul va fi mai mult senin, mai puțin in est, sud-est, precum și in zona Carpaților Orientali, unde dupa-amiaza vor fi innorari temporar accentuate și pe alocuri averse asociate cu descarcari electrice. Vantul va avea intensificari ziua in Carpații Meridionali, dar…

- Astazi vremea va fi in general instabila. Din a doua parte a zilei incep innorarile accentuate in vestul, sudul și centrul țarii. Vor fi averse ce vor avea și aspect torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului și vijelii. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor…

- Astazi temperaturile cresc in cea mai mare parte a țarii, insa vremea ramane ușor instabila. In cursul dupa-amiezii și seara, se vor semnala aversele insoțite de descarcari electrice in zona montana, local in jumatatea de sud-vest a țarii și pe arii mai restranse in rest. Izolat vor fi condiții de grindina,…

- Vremea se va raci astazi, mai ales in regiunile sudice și estice, iar ploile iși vor face apariția pe parcursul zilei in regiunile sudice in zona montana și pe alocuri in rest. Ploile vor fi mai ales sub forma de aversa și pot fi insoțite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab și moderat cu ușoare…