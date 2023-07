Meteorologii au emis pentru duminica o avertizare Cod galben de canicula și disconfort termic, valabil in 29 de județe. Sunt vizate județele Satu Mare, Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Valcea, Dolj, Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Buzau, Vrancea, Galați, Braila, Ialomița, Calarași, Tulcea și Constanța. In aceste […] Articolul Cod galben de canicula și disconfort termic in vestul tarii. Luni, temperaturile vor creste a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .