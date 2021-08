Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de canicula si local de instabilitate atmosferica, valabile in perioade distincte, in aproape jumatate de tara.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de canicula, timp de 5 zile, pentru mare parte a țarii (vezi harta). Meteorologii anunța un val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula in intervalul 27, 28, 29, 30, 31 iulie. In cea mai mare parte a țarii, in ultimele zile ale…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD PORTOCALIU, de “instabilitate atmosferica accentuata si ploi abundente”, pentru judetul Neamt. Avertizarea este valabila in intervalul 19 iulie, ora 14:00-20 iulie, ora 10:00. “In zonele de munte, in Transilvania, Maramureș, jumatatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic in 24 de judete, total sau partial, inclusiv in Municipiul Bucuresti, valabila duminica si luni. Totodata, ANM avertizeaza ca a emis un Cod galben de instabilitate atmosferica deosebit de accentuata…

- Un nou anunț vine acum de la ANM! Specialiștii au emis un alt cod galben de canicula pentru sudul și estul țarii. Așadar, in zilele urmatoare trebuie sa ne așteptam la temperaturi foarte ridicate.

- O avertizare meteo cod portocaliu de furturni a fost emisa, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru judetele din vestul si nord-vestul tarii, valabila pana sambata dimineata. In celelalte zone, din sudul, sud-estul si nord-estul tarii a fost emis un cod galben de canicula.

- Sunt vești de ultima ora despre vreme, venite de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Specialiștii anunța, pentru prima zi a acestei saptamani, perioade cu averse torențiale, vijelii, in unele zone din țara, dar și canicula, in alte regiuni ale Romaniei. Cu alte cuvinte, se poate spune…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme severa imediata valabila pentru județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Alerta se refera la averse care vor depași local 20…25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice, intensificari de scurta durata…