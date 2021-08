Cod galben de caniculă! Miercuri vom avea 19 grade la Timișoara și ar putea ploua Cod galben de canicula! Miercuri vom avea 19 grade la Timișoara și va ploua. Meteorologii au instituit o avertizare de tipul cod galben de canicula valabila pana marți seara in majoritatea țarii. Excepție sunt cateva județe din nordul și centrul țarii... The post Cod galben de canicula! Miercuri vom avea 19 grade la Timișoara și ar putea ploua appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca disconfortul termic continua in București și 18 județe, unde temperaturile ajung la 37 de grade. A fost emis și un Cod galben de furtuni in 13 județe din Moldova și Maramureș. The post Cod galben de canicula in judetele din zona de vest a tarii appeared first on Renasterea banateana…

- Meteorologii anunta, marti, ca disconfortul termic continua in sud-vestul si sudul tarii, unde temperaturile depasesc 38 de grade. De asemenea, a fost emis cod galben de instabilitate atmosferica in zona montana si in nordul Munteniei.

- Meteorologii au emis avertizari Cod portocaliu si galben de disconfort termic ridicat pentru ziua de joi, in sudul tarii si cod portocaliu si galben de furtuni in cea mai mare parte a tarii, pana vineri.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de canicula, timp de 5 zile, pentru mare parte a țarii (vezi harta). Meteorologii anunța un val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula in intervalul 27, 28, 29, 30, 31 iulie. In cea mai mare parte a țarii, in ultimele zile ale…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben de canicula, in aproape toata țara. Temperaturile vor urca pana la 39 de grade. Interval de valabilitate: 27, 28, 29, 30, 31 iulie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ... The post Cod galben de canicula: temperaturile…

- Meteorologii au emis, pentru joi, un Cod galben de canicula in 10 județe din vestul și sud-vestul țarii. Temperaturile maxime vor ajunge chiar la 38 de grade. Tot joi, in 9 județe vor fi ploi torențiale.

- ANM a emis in aceasta dimineața o noua avertizare meteo COD GALBEN de canicula pentru județul Alba și alte 22 de județe din țara. Avertizarea meteorologica valabila din 29 iunie ora 12 pana in 30 iunie ora 22,00. Meteorologii anunța ca in aceasta perioada in județee respective va fi un discomfort termic…

- CHIȘINAU, 26 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +21..+24 de grade in nordul țarii, +22..+25 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +26 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția sud-est. Presiunea atmosferica va fi normala.…