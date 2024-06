Cod galben de CANICULĂ! Maximele urcă la 35 de grade Celsius ANM a emis avertizare de cod galben si cod portocaliu de canicula, valabila joi, 20 iunie, pentru Banat, Oltenia, sud-vestul Transilvaniei și in jumatatea de vest a Munteniei, unde se vor inregistra temperaturi deosebit de ridicate. Maximele se vor situa, in general, intre 34 și 38 de grade, va fi canicula și disconfort termic accentuat. […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

