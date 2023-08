Cod galben de canicula la Constanta! Recomandari pentru a putea face fata temperaturilor foarte ridicate

Stiri pe aceeasi tema

- INFORMARE METEOROLOGICA emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, fenomenele vizate fiind disconfort termic ridicat, canicula, interval de valabilitate 17 – 20 august. In intervalul menționat va fi canicula și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și va…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 04 august Fenomene vizate: val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat Zone afectata: Moldova Vineri (04 august), valul de caldura se va extinde in Moldova și va fi canicula in toate zonele de campie și de podiș. Disconfortul termic…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare cod galben de canicula si anunta temperaturi care vor depasi 37 de grade, in cele mai multe dintre judetele tarii. Vineri, valul de caldura se va intensifica, fiind emisa o avertizare cod galben pentru toata tara. Unele judete vor fi sub cod portocaliu.…

- Meteorologii au emis cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, valabil pentru luni, 17 iulie si marti, 18 iulie, in tot judetul Constanta. Primaria Municipiului Constanta a anuntat, printr un comunicat de presa, ca in Constanta este valabil un cod galben de canicula. Astazi, 17 iulie, valul…

- COD GALBEN Intervalul : 17 iulie, ora 15:00 – 18 iulie, ora 06:00 Zonele afectate : local in vestul, nord – vestul, centrul țarii și in zonele montane Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata In intervalul menționat, local in vestul, nord-vestul și centrul țarii, precum și la munte…

- COD GALBEN de canicula in Alba și aproape toata țara: Disconfort termic ridicat. Valul de caldura se intensifica luni și marți Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de canicula și disconfort termic ridicat, valabil duminica, 16 iulie. Valul de caldura cuprinde aproape toata Romania, cu excepția…

- Meteorologii au emis miercuri un Cod galben de canicula și disconfort termic ridicat, valabil de joi, 13 iulie, pana duminica 16 iulie, in județul Dambovița. In acest interval sunt vizate urmatoarele fenomene: val de caldura și disconfort termic ridicat. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele…

- Meteorologii au emis joi o atentionare meteorologica cod galben de la ANM vizand instabilitate atmosferica in zona de munte. De asemenea, anunta disconfort termic ridicat si canicula joi, vineri si sambata. Atentionarea emisa de ANM este valabila de joi, de la ora 11 pana la ora 22. „In…