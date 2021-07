Stiri pe aceeasi tema

Meteorologii au actualizat atenționarile de canicula și au emis avertizari de furtuni, valabile pentru urmatoarea perioada in Cluj și alte județe din țara Noul Cod Galben este valabil in perioada...

ANM a emis un nou Cod Galben de canicula valabil inclusiv pentru județul Cluj in perioada 27-31 iulie. In cea mai mare parte a țarii, in ultimele zile ale lunii iulie, valul de caldura se va extinde...

- Avertizarea cod galben se aplica în intervalul 27-31 iulie, fenomenele vizate fiind val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula, conform ANM. La Cluj, codul galben expira luni, la ora 22.00. „În cea mai…

- Meteorologii au emis atenționare Cod Galben de canicula pentru județul Alba și alte zone din țara. COD GALBEN: de marți, 27 iulie pana sambata, 31 iulie – val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula In cea mai mare parte a țarii, in ultimele zile ale lunii iulie, valul de caldura se va extinde…

- A fost emis un cod galben de val de caldura, disconfort termic ridicat si canicula valabil in intervalul 14 si 15 iulie. Administratia Nationala de Meteorologie a actualsizat astazi atentionarile meteo de val de caldura, disconfort termic ridicat si canicula. Potrivit ANM a fost emis un cod galben de…

In zilele de 13 și 14 iulie Clujul dar și alte județe din zona de afla sub avertizare Cod Galben de disconfort termic accentuat și canicula

- In dupa amiaza si seara de marti 13 iulie , pe alocuri vor fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice, la munte, precum si in regiunile estice si sud estice.Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarile meteo de instabilitate atmosferica si canicula. Astfel, in zilele…

ANM a emis un nou Cod Galben de disconfort termic accentuat și canicula valabil pentru perioada 29 iunie, ora 12:00 – 30 iunie, ora 22:00