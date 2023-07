Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarile meteo ce vizeaza mai multe judete din tara. Potrivit ANM a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferica valabil in intervalul 19 iulie, ora 12:00 ndash; 20 iulie, ora 10:00In intervalul mentionat, la inceput in Banat, iar…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis atentionari Cod galben si Cod portocaliu de canicula si disconfort termic ridicat, valabile luni, in toata tara. Conform prognozei de specialitate, maine va fi Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat in vest, sud, sud-est si local in centru,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari de cod galben și portocaliu de canicula si disconfort termic ridicat, in trei sferturi din țara. Codul galben de canicula este valabil in vest, sud, sud-est și local in centru. Pana diseara, se vor inregistra temperaturi de pana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de canicula, val de caldura și disconfort termic ridicat valabil in județul Suceava in cursul zilei de luni, 17 iulie. Potrivit meteorologilor valul de caldura va continua sa se intensifice in ziua de luni și va fi canicula in toate zonele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, valabila duminica, in aproape toata tara.Conform prognozei de specialitate, in 16 iulie, valul de caldura se va intensifica si va fi canicula in vest, sud, sud-est si local in centru.…

- 12-16 iulie 2023| COD GALBEN de CANICULA in Alba: Temperaturi de pana la 37 de grade. Recomandari pentru cetațeni 12-16 iulie 2023| COD GALBEN de CANICULA in Alba: Temperaturi de pana la 37 de grade. Recomandari pentru cetațeni Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica…

- Temperaturile maxime vor fi in general de 32 - 35 de grade, iar cele minime de 18 - 20 de grade. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in timpul dupa-amiezelor, cand vor fi conditii pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Administratia Nationala de Meteorologie…

- Astazi discutam despre primul val de canicula din aceasta vara, iar in acest sens avem in vigoare și o informare meteorologica valabila pana maine seara. Se anunța, așadar, o vreme calda in toata țara, iar in orele amiezii in vestul și sudul teritoriului … atenție, temperaturile vor ajunge la 35 de…