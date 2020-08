Cod galben de caniculă în ultimele zile din august. Ne așteaptă temperaturi de 37°C Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de canicula, valabil de vineri, 28 august, pana luni, 31 august, in Vestul, Sudul și Estul Romaniei. Potrivit ANM, temperaturile maxime ajung la 37 de grade Celsius. Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O gasești AICI „In intervalul mentionat, in zonele de campie și de podiș disconfortul termic va fi accentuat și local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați, iar temperaturile maxime vor atinge 33…36 de grade și in jur de 37 de grade in regiunile sudice”, se arata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

