Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod galben de canicula pentru sudul și sud-estul țarii, apoi, sambata, codul galben este extins la toata țara.Potrivit ANM, vineri va fi un val de caldura și disconfort termic ridicat care vor afecta vestul, sudul și sud-estul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis pentru astazi, 25 august 2023, un cod galben de val de caldura si discomfort termic ridicat in vestul, sudul si sud estul teritoriului. Administratia Nationala de Meteorologie a emis pentru astazi, 25 august 2023, un cod galben de val de caldura si discomfort…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca sudul și sud-estul țarii se vor afla sub o informare de canicula și disconfort termic ridicat, valabil pana duminica. Astfel, in perioada 17 – 20 august 2023, va fi canicula si disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala…

- Sudul si sud-estul tarii se va afla, de joi pana duminica, sub o informare de canicula si disconfort termic ridicat, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Astfel, in perioada 17 - 20 august 2023, va fi canicula si disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU)…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de canicula si disconfort termic ridicat pentru sudul si sud-estul tarii, valabila in urmatoarele patru zile, disconfortul termic resimtindu-se si in regiunile vestice si estice. Astfel, in perioada 17 – 20 august 2023, va fi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis atentionari Cod galben si Cod portocaliu de canicula si disconfort termic ridicat, valabile luni, in toata tara. Conform prognozei de specialitate, maine va fi Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat in vest, sud, sud-est si local in centru,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, valabila duminica, in aproape toata tara.Conform prognozei de specialitate, in 16 iulie, valul de caldura se va intensifica si va fi canicula in vest, sud, sud-est si local in centru.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de val de caldura, canicula si disconfort termic ridicat ce vizeaza mai multe judete din tara, printre care si Constanta. Potrivit ANM, sambata 15 iulie , valul de caldura va persista in sudul Olteniei, sudul si estul Munteniei,…