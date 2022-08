Cod galben de caniculă în România! Temperaturi de 37 de grade astăzi Finalul lunii august aduce temperaturi care se apropie de 40 de grade. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atenționare cod galben care vizeaza un val de caldura care afecteaza aproape toata țara, mai puțin zona centrala. Potrivit ANM, duminica, valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii, iar luni și marți se va restrange spre regiunile sudice și estice. Totodata, meteorologii precizeaza ca local in zonele de campie va fi canicula, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. In ceea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

