Cod galben de caniculă în judeţele din zona de vest a ţării Meteorologii anunta ca disconfortul termic continua in București și 18 județe, unde temperaturile ajung la 37 de grade. A fost emis și un Cod galben de furtuni in 13 județe din Moldova și Maramureș.

