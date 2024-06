Cod galben de caniculă în Banat şi sud-vestul ţării Temperaturile se vor menține deosebit de ridicate și in zilele urmatoare, indeosebi in regiunile sudice și sud-estice. De asemenea, au fost emise doua avertizari Cod galben, valabile sambata. „Pe parcursul zilei de sambata, in Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei se vor inregistra temperaturi ridicate pentru aceasta data, iar maximele […] Articolul Cod galben de canicula in Banat si sud-vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

