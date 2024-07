Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis un cod galben de canicula si discomfort termic incepand cu data de 1 august 2024.In Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala si sudul Moldovei va fi canicula si disconfort termic, iar indicele temperatura umezeala ITU local…

- Meteorologii anunta un nou val de canicula, pentru ziua de joi fiind emisa o avertizare Cod galben. Este vizata jumatate de tara, dar si Capitala. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade. Potrivit ANM, joi, in Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala si sudul Moldovei va fi canicula si disconfort…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o atenționare cod galben de canicula și disconfort termic ridicat care vizeaza jumatatea sudica a țarii.Potrivit meteorologilor, joi, 1 august, in „Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și sudul Moldovei va fi canicula și disconfort…

- Meteorologii au emis cod roșu de canicula pentru mai mult de jumatate din țara. Avertizarea meteo este valabila pentru 13 și 14 iulie. Este cel mai extins cod roșu emis vreodata de ANM! Urmeaza cel mai cald weekend din aceasta vara: se vor atinge 40 de grade Celsius, iar Capitala va fi la doar un grad…

- Marti, valul de caldura va continua sa se extinda și sa se intensifice in Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și in cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi de 33…37 de grade și local de 38…39 de grade in regiunile sudice, va fi canicula…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua alerta cod galben de canicula. ANM anunța temperaturi record in aproape toata țara. Incepand de luni, 8 iulie 2024, specialiștii avertizeaza ca valul de caldura se va extinde si intensifica in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, azi, 08 iulie, o avertizare de tip Cod Galben. Este vorba despre un val de caldura, canicula si disconfort termic ridicat. Valul de caldura se va extinde si intensifica usor in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala si jumatatea de sud…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a avertizat ca luni, 8 iunie, valul de caldura care a cuprins Romania se va extinse și se va intensifica ușor in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și jumatatea de sud a Moldovei. In aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat.