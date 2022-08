Cod galben de caniculă în 21 județe și București în următoarele patru zile Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat pentru zone din 21 de judete si municipiul Bucuresti, valabila in perioada 4 -7 august 2022. Potrivit ANM, in vestul si in sudul tarii valul de caldura se va extinde si va persista, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 37 de grade Celsius. Sursa foto: meteoromania.ro Astfel, se vor afla, integral, sub Cod galben judetele: Alba, Arad, Bihor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

