Cod galben de caniculă în 11 județe din țară Cod galben de canicula In sudul Olteniei, Muntenia și Dobrogea, se va menține o zi foarte calda, cu temperaturi maxime apropiate de cele normale. Din cauza precipitațiilor recente și a umiditații ridicate, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic, transmite ANM . In sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și in Dobrogea continentala, valul de caldura va persista, cu disconfort termic ridicat. ITU va depași 80 de unitați, cu temperaturi maxime de 34-36 de grade și izolat de 37 de grade. Minimele nocturne nu vor cobori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

