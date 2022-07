Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta val de caldura si disconfort termic ridicat sambata si duminica, in zonele joase din vestul, sudul si estul tarii, fiind emisa o avertizare cod galben, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Meteorologii au emis o avertizare de tipul cod roșu de canicula valabila joi și vineri in șase județe din vestul și nordul țarii. Specialiștii anunța ca urmeaza o perioada cu temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat in județele Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramureș și Bistrița-Nasaud…

- Agenția Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat trei zile de canicula, indicile temperatura-umezeala urmand sa depașeasca pragrul critic de 80 de unitați. „Valul de caldura se va extinde si se va intensifica in toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 33 si 37 de grade.…

- Romania se va confrunta in urmatoarele zile cu un val de caldura cu temperaturi ce pot atinge 38 de grade Celsius. Meteorologii au emis marți, 28 iunie, o avertizare cod portocaliu și cod galben de canicula, in vigoare de maine, 29 iunie, și valabila pana vineri, 1 iulie.Vizate de codul portocaliu de…

- VREMEA pana in 10 iulie: Zonele in care caldura devine greu de suportat. Unde vor fi peste 37 de grade. Prognoza pe 2 saptamani Vremea se incalzește considerabil in aceasta saptamana, in toate zonele țarii. Cel mai cald va fi miercuri, joi și vineri, iar in vestul țarii sunt anunțate maxime de 37 de…

- Spania se confrunta cu cel mai puternic val de caldura din ultimii 20 de ani. Temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius, iar meteorologii spun ca vor mai crește in urmatoarele zile. Sambata, temperaturile au atins 40 de grade Celsius in Sevilla și Cordoba, scrie Reuters. Meteorologii spun ca duminica,…

- Episodul de vreme foarte rece, cu ninsori la munte, va continua inca 2 zile Foto: Arhiva Episodul de vreme foarte rece, cu ninsori la munte, va continua si în zilele urmatoare, însa specialistii ANM anunta ca din a doua parte a saptamânii vremea se îndreapta,…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Florii, astfel in intervalul 11 aprilie - 24 aprilie, vremea va fi din ce in ce mai frumoasa, iar spre finalul intervalului temperaturile vor fi in crestere in majoritatea zonelor. In urmatoarele saptamani vom scapa de frig, iar primavara va pune stapanire…