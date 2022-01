Cod galben de burniță și polei în zone din șapte județe, vineri dimineață Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata atentionari nowcasting Cod galben de burnita si polei, valabile in orele urmatoare in zone din sapte judete. Astfel, pana la ora 11.00, in zona joasa a judetelor Maramures, Salaj si Cluj se va semnala burnita, care va favoriza local depuneri de polei. Fenomene similare vor persista, pana […] The post Cod galben de burnița și polei in zone din șapte județe, vineri dimineața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri dimineața atenționari Cod Galben de burnița și polei, valabile in județul Cluj, dar și in alte județe din țara.Astfel, pana la ora 11:00, in zona joasa a județelor Cluj, Maramureș și Salaj se va semnala burnița, care va favoriza local depuneri de…

- Zece judete din Moldova, Muntenia si Dobrogea vor intra sub o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, incepand cu ora 11.00, cu valabilitate pana miercuri dimineata, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 11 ianuarie, ora 11.00…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, avertizari Cod galben de viscol și intensificari ale vantului in mai multe județe de la munte. Informarile meteo sunt valabile pentru urmatoarele doua zile. Prima avertizare este valabila pana luni, in noua județe, iar cel de-al doilea cod galben…

- De miercuri seara, in Capitala cerul va fi noros și se vor semnala precipitații sub forma de ploaie sau burnița, ce vor favoriza depuneri de polei, arata, marți, prognoza speciala a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru București. Meteorologii avertizeaza ca bucureștenii vor avea parte,…

- Mai multe localitati din 8 judete se afla, marti dimineata, sub avertizare cod galben de ceata, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, intre orele 08:00 și 11:00, in zonele joase din județele Gorj și Valcea, se va semnala local ceata, care determina…

- Atenționare COD GALBEN de polei și ploi in ALBA, vineri dupa-amiaza. Zona vizata Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționare imediata de ploi și polei, valabila pentru județul Alba. Pana la ora 16.00, este vizata zona joasa a județului. Atenționari similare sunt și in Cluj, Mureș,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare cod galben de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana luni dimineata, in 13 judete și de asemena, o avertizare cod galen de ceața și polei pentru mai multe zone alea județului Bistrița-Nasaud.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ninsori, ploi și viscol, valabila pana luni dimineața. In intervalul sambata ora 14.00 – luni ora 8.00, vor fi precipitații in cea mai mare parte a țarii. In cursul dupa-amiezii de sambata (11 decembrie) va ploua mai ales in regiunile…