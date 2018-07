Stiri pe aceeasi tema

- Strazi inundate, copaci rupti si grindina, canalizari care nu mai fac fata in orase si trafic de cosmar. Din cauza ploilor au cazut pietre pe Transfagarasan si traficul a fost blocat o ora.

- Peste 100 de pompieri au intervenit, sambata, in urma ploilor, in Capitala si in Ilfov, pentru indepartarea unor copaci si stalpi cazuti si pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii si de pe mai...

- Localitați din mai multe județe din Romania, dar și Capitala, au fost afectate de ploile din ultimele ore, fiind inundate mai multe curți și locuințe.In București, mai mulți copaci au cazut pe strazi sau peste masini, pompierii fiind solicitați sa intervina și in cazul unor curți inundate.…

- In ultimele doua ore, pompierii militari si voluntari au fost solicitati sa intervina pentru inlaturarea efectelor generate de ploile abundente si vantul puternic in 32 de localitați.

- Patru strazi din orasul Arad au fost inundate, duminica, in urma unei ploi torentiale, astfel ca se circula cu dificultate. Doi copaci au fost rupti de vant, fiind nevoie de interventia pompierilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O furtuna care s-a abatut aseara tarziu peste judetul Valcea a facut prapad in multe zone. Inca se contabilizeaza pagubele. Numai in Ramnicu Valcea au fost smulsi din pamant zeci de arbori, distruse masini, inundate pasaje si strazi, smulse acoperisuri, iar zeci de mii de oameni au ramas in bezna. Potrivit…

Mai multe mașini au fost avariate, la Arad, dupa ce cațiva copaci s-au rupt sau au fost scoși din radacini, de o furtuna care nu a ținut mai mult de cinci minute. Vijelia a adus cu ea și o ploaie torențiala, din cauza careia sistemul de canalizare a cedat. Apa menajera și…

- Strazi inundate in Alba Iulia dupa ploaia torențiala. Mai multe strazi intens circulate din Alba Iulia, dar și din zona turistica, au fost inundate din cauza ploii torențiale. Sistemul de canalizare nu a facut fața volumului mare de apa, scrie libertatea.ro.