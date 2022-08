Stiri pe aceeasi tema

Intreaga armata a Rusiei ar trebui sa fie desemnata ca organizatie terorista, pentru ca a ucis maai multi civili decat toate organizatiile teroriste la un loc, a declarat Dan Rice, consilierul sefului armatei ucrainene, Valeri Zaluzni, potrivit Ukrinform, anunța news.ro.

Armata rusa a atacat regiunea Odesa cu doua rachete Iskander lansate din Crimeea. Nu s-au raportat victime, noteaza Ukrinform.

Pierderile mari ale Rusiei in Ucraina afecteaza in mod semnificativ starea morala și psihologica generala a soldaților ruși, a remarcat Statul Major General al armatei ucrainene in ultimul comunicat.

Un guvern a fost format in regiunea Herson din Ucraina, controlata de ruși. Așa-zisul guvern include cetațeni locali și manageri din Rusia, a anunțat pe canalul oficial de Telegram administrația militaro-civila din regiune.

Fortele de securitate de la Vatican au fost puse in alerta duminica, dupa ce o masina a trecut printr-un cordon al politiei in Piata Sfantul Petru, relateaza presa locala citata de agentia DPA.

Autoritatile ruse din regiunile ocupate Melitopol si Herson au inceput sa elibereze pasapoarte rusesti, a relatat agentia de presa rusa TASS, sambata, pe contul de Telegram, potrivit The Guardian, scrie news.ro.

Meteorologii au emis Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic, pentru sase judete din Dobrogea si Muntenia. Atentionarea este in vigoare pana joi seara.

Autoritațile ruse din regiunea Bryansk, aflata la granița cu Ucraina, a ridicat marți, pentru o perioada de 15 zile, nivelul de amenințare terorista, scrie agenția de presa Interfax. Federația Rusa a acuzat in mai multe randuri atacuri efectuate de ucraineni pe teritoriul sau.