COD GALBEN. Avertizare meteo de ninsori viscolite. Rafale de 100 km/h

- Marți, 14 aprilie, in intervalul orar 06:00-21:00, mai multe județe din țara se vor afla sub avertizare de cod galben de intensificari ale vantului și ninsori (predominant la munte). In dimineața zilei de marți (14 aprilie), in Banat și Crișana, apoi treptat și in cea mai mare parte a Transilvaniei,…

- ANM a emis un COD GALBEN valabil in intervalul 10 februarie, ora 14:00 – 11 februarie, ora 20:00. Fenomene vizate și zone afectate: intensificari ale vantului la munte, in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș; ninsori viscolite in zona montana inalta. In intervalul menționat, la munte,vantul va…