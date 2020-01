Cod Galben. Alerta meteo pentru mare parte din tara. Ce spun specialistii pentru judetele Constanta si Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare de intensificari ale vantului, in intervalul 22 ianuarie, ora 16:00 – 23 ianuarie, ora 20:00. In Carpații Meridionali și local in Orientali, vor fi intensificari ale vantului, cu viteze la rafala de peste 90…100 km/h. In Moldova,…

- COD GALBEN de vant, valabil pana maine seara! Rafalele pot ajunge la 100 km/ora. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica COD GALBEN privind intensificari ale vantului, valabila de azi, 22 ianuarie, incepand cu ora 16:00 si pana maine, 23 ianuarie, ora 20:00. Zone afectate:…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare nowcasting valabila, deocamdata, pana dimineata, pentru judetele Constanta si Tulcea.Se semnaleaza, local, ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metriTotodata, pe alocuri vor exista, ca fenomene asociate,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare cod galben de vant puternic, valabila pana la ora 22.00 in 19 judete. Incepand de luni ora 6:00 pana la ora 22:00, in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei si in sudul Moldovei, vor fi intensificari ale vantului cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting de cod galben valabil in data de 01.01.2020, in intervalul orar 12.10 15.00. Sunt vizate zonele de litoral ale judetelor Constanta si Tulcea. Se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu viteze la rafala de 55 65 km h.UPDATE…

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis, putin inainte de miezul noptii o avertizare nowcasting, valabila pentru judetul Constanta, pana la ora 05.00.Se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu rafale de 55 60 km h, iar in zona costiera…

- Vremea incepe sa se raceasca treptat inca de miercuri seara. Pana sambata dimineața, temperaturile vor ajunge sub cele specifice perioadei in jumatatea estica, avertizeaza meteorologii. In intervalul 20 noiembrie, ora 18.00 – 23 noiembrie, ora 10.00, va ploua temporar mai ales in jumatatea de sud a…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, luni, avertizarea nowcasting Cod galben de vant, valabila pentru judetele Constanta si Tulcea potrivit Agerpres. Astfel, conform prognozei, pana la ora 19:00, in cele doua judete vantul va avea intensificari locale, la rafala, de 55 - 65…