- Un barbat, pacient la Spitalul 'Matei Bals' de Boli Infectioase din Bucuresti, a parasit, duminica, unitatea medicala fara incuviintare, el fiind ulterior localizat la o adresa din capitala si tinut sub supraveghere, informeaza Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).…

- Trei barbati suspectati ca, in vara anului 2018, au provocat distrugeri autoturismului cu care se deplasau alti doi, in Capitala, in urma unui conflict mai vechi, au fost prinsi de politisti. Ei sunt cercetati sub control judiciar pentru amenintare si distrugere, potrivit news.ro.Politisti…

- ”Ți-e frica sa mergi pe strada. Eu pentru ca am indraznit sa-l apar mi s-a adresat un mesaj cu o bila de rulment, exact in geamul unde este scaunul copilașului (...) Traim intr-o țara in care lumea iși permite sa te amenințe. Pe vremea Alinei Bica ma amenința DNA cu pușcaria, acum ma amenința interlopii…

- Un conflict violent a avut loc joi seara, in Capitala, intre doua grupuri de interlopi, una cu legaturi cu Gruparea sportivilor, doua persoane ajungand la spital in stare grava. Doi dintre cei implicati in conflict sunt cercetati pentru tentativa de omor.”La data de 9 ianuarie,in jurul orei…

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a confiscat, in ultimele trei zile, peste 470.000 de materiale pirotehnice, petarde si rachete, comercializate ilegal pe raza Capitalei, informeaza un comunicat transmis marti AGERPRES. Conform sursei citate, in baza unei actiuni comune cu Inspectoratul…

- La data de 27 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Serviciul Arme, Explozivi, Substante Periculoase, actionand pe raza sectorului 2, au depistat doua persoane care comercializau ilegal articole pirotehnice din categoria celor interzise de lege.…