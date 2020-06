Stiri pe aceeasi tema

- Sute de turisti romani pleaca in vacanta in Grecia si Bulgaria, incepand din 15 iunie, odata cu eliminarea masurii de carantina ori autoizolare de 14 zile la intoarcerea in Romania si redeschiderea granitelor pentru turism in aceste tari, potrivit unui comunicat al turoperatorului Paralela 45, potrivit…

