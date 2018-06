Cocosul si ouale de Paste Era in perioada Pastelui. Cocosul, auzindu-i pe toti din ograda vorbind despre ouale de Paste, a intrat in casa pentru a vedea ouale gainilor lui. Cand se uita pe masa vede cele mai frumoase oua galbene, verzi, albastre si rosii. Fara sa mai stea pe ganduri, a iesit din casa si s-a dus in spatele gradinii si a inceput sa-l bata pe paun. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

