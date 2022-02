Cocoşul sau găina – cine cântă în casa Măruţă? Cum îşi împart banii cele două vedete Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cuplurile mondene cu cea mai mare expunere. Avantajele acestei vieti desfasurate in ochiul public o reprezinta banii castigati. Se pare ca vedetele Pro TV-ului produc zeci de mii de euro, lunar. Banii sunt reinvestiti in activitatile lor Chiar daca amandoi caștiga foarte bine, ba chiar și cei doi […] The post Cocosul sau gaina - cine canta in casa Maruta? Cum isi impart banii cele doua vedete first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andra, in varsta de 35 de ani și Catalin Maruța, in varsta de 44 de ani, aniverseaza anul acesta 14 ani de casnicie și 16 ani de relație. Au impreuna doi copii și sunt mai uniți ca niciodata. Vedeta a facut dezvaluiri din relația de cuplu. „In 2022 vom aniversa 14 ani de la casatorie si 16 ani de cand…

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Sunt casatoriți din 2008 și au doi copii impreuna. Cei doi au o relație admirata de toți cei care ii cunosc, iar de Ziua Indragostiților, aceștia au avut parte de o escapada romantica in Dubai. Artista a publicat imaginile,…

- Ce a refuzat Andra sa faca in platoul emisiunii La Maruța, din cauza absenței din platou a lui Catalin Maruța. Aflata in promovare cu piesa „Pas cu pas”, artista a venit azi in emisiunea La Maruța. Insa in platoul emisiunii nu l-a intalnit pe prezentator, adica pe soțul ei, intrucat el se afla in izolare,…

- Catalin Maruța a fost nevoit sa se mute de acasa și sa intre in izolare. Cunoscutul prezentator de televiziune a intrat in cotact cu o persoana care a ieșit pozitiv la testul PCR, motiv pentru care s-a izolat in studioul sau, protejandu-și familia, care a mai trecut printr-o astfel de experiența neplacuta.…

- Catalin Maruța a anunțat prin intermediul unei postari pe rețelele de socializare ca a intrat in izolare pentru cinci zile. Prezentatorul a intrat ieri in contact cu o persoana testata pozitiv cu COVID-19, iar acum, conform reglementației in vigoare, trebuie sa se izoleze. Nu va fi prezent in platoul…

- Incepand de marți, 21 decembrie, și pana joi, 23 decembrie, in intervalul orar 10.00-15.00. la casieria Primariei municipiului Radauți, vor fi distribuiți banii pentru ajutoarele de incalzire cu lemne, combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022 precum și suplimentul…

- Andra și Catalin Maruța, alaturi de micuța Eva și David sunt una dintre cele mai iubite familii celebre din Romania. Cei patru se ințeleg de minune și fac senzație pe internet, cu vlogurile in care iși prezinta viața de familie. Familia Maruța iși cunoaște potențialul, așa ca a decis sa și profite de…

- Ai posibilitatea sa iți construiești venituri pasive din achiziția unei proprietați imobiliare, insa nu știi ce tip de achiziție ar fi potrivita pentru tine și ce metoda de finanțare te-ar putea ajuta sa inchei tranzacția in condiții castigatoare.Ziare.com iți explica in cadrul rubricii Banii…