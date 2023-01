Stiri pe aceeasi tema

- Cocoș de la Calarași vorbește, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre cealalta femeie. Recunoaște ca i-a spus ca nu va renunța la familia lui pentru ea, deși amanta i-a daruit un copil. Ce s-a intamplat dupa, dar și cum a reacționat soția lui dupa ce a aflat acest lucru.

- Cel putin 38 de persoane au murit din cauza vremii extreme din ultimele zile din Statele Unite ale Americii si Canada, informeaza bbc.com. Potrivit oficialilor, 34 de persoane au decedat in SUA, ceea mai afectata zona fiind ca a orasului Buffalo. In Canada au murit patru oameni, dupa ce un autobuz…

- Cea mai frumoasa femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal a primit o veste foarte buna. A ajutat-o foarte tare și popularitatea uriașa pe care și-a caștigat-o la turneele finale și contractele banoase pe care le-a semnat. Ivana Knoll a anunțat ca in urmatorii trei ani o sa lucreze in Statele Unite…

- In urma cu un an de zile, in America, Gheorghe Gheorghiu s-a casatorit cu Gabriela Bancescu, dupa ani de zile de relație. Intr-un interviu pentru viva.ro , cunoscutul artist a recunoscut ca a fost departe de soția lui in ziua aniversarii, nu au celebrat primul an de mariaj. Gheorghe Gheorghiu explica…

- Ultimele sondaje arata ca republicanii sunt foarte aproape sa preia controlul, au șanse mari de a obtine in plus cel putin 10 pana la 20 de locuri in camera inferioara - suficient pentru a-si asigura o majoritate. In ceea ce priveste soarta Senatului democratii spera sa-si pastreze majoritatea. 40 de…

- Primaria municipiului Radauți a primit astazi vizita unor oficialitați polițienești din Statele Unite ale Americii aflate intr-un schimb de experiența in zona. Șerifi, detectivi și chiar un membru al celebrelor trupe S.W.A.T, s-au intalnit azi cu primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, in contextul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a cerut industriei HORECA sa ajute și ei producatorii de produse tradiționale, așa cum statul roman a ajutat HORECA in timpul pandemiei de Covid-19. ”La produsele tradiționale, aici este o problema. Producatorii spun ca ar trebui sa existe un ajutor mai mare din partea HORECA.…