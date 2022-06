Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Hanca a marturisit ca a ramas insarcinata, dupa ce voia sa adopte un copil. Ce a marturisit soția cunoscutului fotbalist despre sarcina. Ce planuri de viitor au cei doi.

- Sorinel Puștiu a surprins cu sinceritatea lui intr-un interviu pentru Antena Stars. Artistul de 45 de ani a recunoscut ca și-a inșelat soția in trecut. Totuși, a ținut sa menționeze ca nu „și-a deranjat” familia cu aventurile lui.

- Cocoș de la Calarași a trecut prin multe pentru a ajunge unde este astazi. Cantarețul a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, in care și-a spus povestea de viața care și-a pus amprenta, dar și despre cum a cantat chinuit. Declarațiile care te vor lasa fara cuvinte.

- Un incident șocant a avut loc la Drochia. Un minor a fost batut, umilit și chiar a fost impus sa-și ceara scuze in genunchi in timp ce era filmat, in localitatea Popeștii de Jos. Conform informațiilor, aceast incident s-ar fi intamplat in urma unui conflict care s-a iscat intre doi baieți la școala.…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza, intr-un comunicat, ca nu recunoaste si considera lipsite de legitimitate asa-numitele "alegeri prezidentiale" derulate duminica pe teritoriul regiunii Tskhinvali/Osetia de Sud din Georgia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In luna martie a acestui an a avut loc nunta lui Mihai Onila cu Laura, partenera sa de viața, insa acum cei doi au alte planuri de viitor. Dupa ce s-au casatorit, cuplul iși dorește și copii. In direct la Antena Stars, Mihai Onila spune ca a inceput demersurile.

- Jorge a recunoscut ca și-a inșelat soția, iar aceasta l-a prins pe picior greșit. Artistul și Ramona Prodea au fost invitați la PROFM Romania, unde au facut dezvaluiri neștiute despre relația lor. Joi, 31 martie, Jorge și Ramona Prodea au fost prezenți in studioul de la PROFM Romania. Artistul a facut…

- Un barbat de 30 de ani din Kiev, deghizat in soția lui și avand cu el copilul intr-un carucior, a incercat sa treaca ilegal granița in Romania, insa a fost depistat de polițiștii de frontiera ucraineni de la punctul de control din Porubne. Ucraineanul era imbracat in haine de femeie și purta o peruca…