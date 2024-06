Perechea Coco Gauff/ Katerina Siniakova (SUA/ Cehia), cap de serie numarul 5, a castigat. duminica, 9 iunie, proba de dublu feminin de la Roland Garro, relateaza News.ro.Gauff si Siniakova s-au impus, scor 7-6 (7/5), 6-3, in fata perechii italiene Sara Errani/ Jasmine Paoloni, cap de serie 11. Meciul a durat o ora si 47 de minute.Pentru Gauff si Siniakova este primul lor trofeu impreuna in primul lor turneu ca pereche.Goal achieved ????#RolandGarros pic.twitter.com/6272rUq5CR— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024 Siniakova a castigat al treilea titlu de dublu la Paris in ultimii sapte ani…