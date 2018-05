Stiri pe aceeasi tema

- O crima infioratoare zguduie Timisoara. Un tanar de 29 de ani din Gorj si-a ucis cu sange rece sotia, apoi a incercat si el sa-si ia zilele intr-un mod teribil. S-a urcat la volanul masinii sale si a gonit cu mare viteza izbindu-se de un stalp pe care l-a pus la pamant. Totul avea sa iasa la iveala…

- Politistii de la Vama Cenad au depistat o familie din Dolj care intentiona sa-si scoata ilegal din tara copilul in varsta de 1 an si 5 luni, pentru a-l duce in Spania, a informat, miercuri, Politia de frontiera Timisoara, potrivit Agerpres. Facebook, schimbari RADICALE, dupa scandalul Cambridge…

- Politistii din Timisoara s-au autosesizat, dupa ce pe internet au aparut imagini cu o vaca legata de un tractor si tarata pe asfalt. Barbatul care apare in imagini a fost identificat si este cercetat pentru ranirea si schingiuirea animalelor.

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, pompierii din Timișoara au fost chemați de urgența, dupa ce o persoana a observat un corp care plutea pe Bega, la Uivar. Aceștia au intervenit cu o barca și au reușit sa il scoata din apa, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru acesta, decat…

- Din primele informații, polițiștii și jandarmii au fost chemați, duminica dimineața, pentru a aplana o bataie intre mai multe persoane care a avut loc in fața clubului Database, de pe strada Pestalozzi. Polițiștii au inceput cercetarile și incearca acum in baza imaginilor de pe camerele de…

- Grav accident de munca in județul Timiș. Un barbat a murit, marți, strivit de o grinda de beton cu o greutate de noua tone, in comuna Dumbravița, langa Timișoara. Colegii sai erau in pauza de masa. Accidentul s-a petrecut marți dupa-amiaza, in comuna Dumbravița. Barbatul de 44 de ani era angajat la…