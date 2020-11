Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentul experimental administrat presedintelui american Donald Trump despre care liderul de la Casa Alba a afirmat ca l-a ajutat sa se vindece, a fost autorizat sambara de Administratia pentru Medicamente (FDA), informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Administrația americana pentru alimente și medicamente (FDA) a emis o autorizație de utilizare de urgența pentru terapia cu anticorpi al Regeneron Pharmaceuticals Inc pentru COVID-19, tratament experimental acordat președintelui american Donald Trump, care a spus ca l-a ajutat sa-l vindece.

- Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a emis, sambata, o autorizatie de utilizare de urgenta pentru terapia cu anticorpi anti-COVID-19 a companiei Regeneron Pharmaceuticals, un tratament experimental administrat presedintelui Donald Trump despre care liderul de la Casa Alba a afirmat…

- Medicamentul cu anticorpi dezvoltat de Eli Lilly & Co. a primit din partea autoritatilor de reglementare americane autorizatie de utilizare de urgenta, pentru tratarea cazurilor ușoare și moderate de COVID-19, scrie Mediafax.In urma acestei decizii, se largeste accesul la un tratament…

- In urma acestei decizii, se largeste accesul la un tratament despre care datele sugereaza ca este eficient in mentinerea persoanelor infectate cu coronavirus in afara spitalului. Administratia pentru Alimente si Medicamente a autorizat tratamentul experimental, numit Bamlanivimab, pentru utilizarea…

- ”Dintr-o precautie exagerata, comisia independenta de monitorizare a datelor referitoare la siguranta pentru studiul ACTIV-3 a recomandat o pauza in inrolare”, a declarat purtatorul de cuvant al Eli Lilly, Molly McCully, intr-un comunicat transmis pe email. Aceasta a mai spus ca ”Eli Lilly…

- ”Dintr-o precautie exagerata, comisia independenta de monitorizare a datelor referitoare la siguranta pentru studiul ACTIV-3 a recomandat o pauza in inrolare”, a declarat purtatorul de cuvant al Eli Lilly, Molly McCully, intr-un comunicat transmis pe email. Aceasta a mai spus ca ” Eli Lilly sustine…

- Presedintele SUA se trateaza cu un cocktail de anticorpi produs de compania Regeneron. Dr. Radu Tincu spune ca, in cazul in care eficienta va fi dovedita de studii ulterioare, acesta este un tratament pentru cauza bolii. Cocktailul nu e lipsit de riscuri, noteaza Mediafax.Cocktailul de anticorpi…