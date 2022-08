Stiri pe aceeasi tema

- 25 de barbați și 11 femei sunt cercetați penal dupa ce au fost depistaați cu droguri la festivalul de muzica electronica Holiday Mood de la Bușteni (12-15 august), informeaza Observatorul Prahovean , care citeaza detalii Poliția Prahova. In cele trei seri de desfașurare a evenimentelor, polițiștii Brigazii…

- Acuzații de furt calificat pe numele a doi tineri de 17 și 37 de ani, la Timișoara. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au spart de doua ori aceeași casa și au furat doua centrale termice, dar și țevi din cupru. Hoții au fost reținuți.

- DEPISTAȚI LA VOLAN SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI SAU A SUBSTANȚELOR PSIHOACTIVE La data de 15 Iulie, ora 21.36, polițiștii Biroului Rutier Focșani au fost sesizați cu privire la faptul ca, in intersecția cu sens giratoriu Bulevardul București-strada 1 Decembrie 1918, un autoturism se deplaseaza haotic. La…

- Cel putin noua femei care participau la o serbare a Partidului Social-Democrat (SPD) german, in prezenta cancelarului Olaf Scholz, au fost drogate cu substante numite "drogul violului", a declarat sambata o oficialitate a SPD pentru AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Polițiștii locali au acționat și in acest weekend pentru luarea masurilor legale in cazul localurilor, dar și a persoanelor fizice care au tulburat liniștea publica prin muzica data la maxim. Trei societați comerciale care nu au ținut cont de faptul ca muzica la intensitate ridicata provoaca disconfort…

- Cinci tineri din Alba prinși cu mai multe tipuri de droguri la un festival de muzica electronica din Hunedoara. Ce aveau la ei Cinci tineri din Alba au fost prinși cu droguri la un festival de muzica electronica, in județul Hunedoara, la Magura Uroiului. Mai exact, cei cinci tineri din Alba, cu varste…

- Zeci de tineri au fost prinși cu droguri asupra lor sau au fost testați pozitiv in trafic, la festivalurile desfașurate in weekend la Azuga și la Teișani.Echipajele de poliție rutiera au depistat noua șoferi aflați sub influența drogurilor, in condițiile in care au fost facute 50 de testari. In localitațile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca se inregistreaza valori ridicate de trafic pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana pe raza stațiunilor Predeal, Azuga, Bușteni și Poiana Țapului, pe sensul catre Capitala al DN 1. De asemenea, trafic intens este și pe…