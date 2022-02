Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si 74 au fost internate in spital, in suburbiile orasului Buenos Aires, dupa o intoxicare masiva cu cocaina contrafacuta, au anuntat, miercuri, autoritatile argentiniene, informeaza AFP, citata de Agerpres. Un bilant initial de 12 morti si circa 50 de spitalizati…

- Autoritatile militare si de politie din peste 40 de tari din Europa si America au confiscat 145,3 tone de cocaina in a opta faza a Operatiunii Orion, o operatiune navala multinationala impotriva traficului de droguri, a anuntat luni marina din Columbia, transmite Reuters, conform news.ro. Cifra…

- Autoritațile locale din regiunea rusa Kemerovo au anunțat ca niciunul dintre minerii blocați in subteran nu a avut vreo șansa de supraviețuire. Toți și-au pierdut viața in urma exploziei produse ieri dimineața, in mina de carbune.