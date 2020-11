Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au confiscat de la un barbat banuit de trafic de droguri peste 1,7 milioane de lei și 17 kilograme de canabis. Barbatul a fost arestat preventiv, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii BCCO și procurorii DIICOT București au prins in noaptea de 9 spre 10 noiembrie…

- Patru barbați banuiți de trafic de droguri au fost reținuți pentru 24 de ore, in urma a 7 percheziții efectuate de polițiștii și procurorii DIICOT din Cluj, in cadrul carora au fost descoperite șase culturi de canabis, cu 211 plante, cu 142 de kilograme de masa verde. Potrivit unui comunicat al IGPR,…

- Anchetatorii au stabilit ca, in perioada septembrie-octombrie 2020, doi barbati au procurat, cumparat, transportat si distribuit droguri de risc si de mare risc catre consumatorii de pe raza municipiului Braila.

- Polițiștii au confiscat joi noua kilograme de canabis, in urma a 17 percheziții facute in județele Timiș și Caraș-Severin, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, anunța MEDIAFAX.Potrivit IGPR, polițiștii și procurorii DIICOT Timisoara au facut joi 16 percheziții in județul Timiș…

- O vasta operatiune care i-a vizat pe infractorii care utilizeaza partea ascunsa si ilegala a internetului a permis arestarea a 179 de presupusi vanzatori de produse ilicite in SUA si in Europa, a anuntat agentia europeana de politie Europol, preluata de AFP.